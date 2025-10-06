Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un hombre de 78 años, atropellado en El Zurguén por un turismo

El suceso se ha producido a eso de las 9.54 horas

La Gaceta

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:11

Un hombre de 78 años ha sido atropellado en El Zurguén por un turismo. A las 09:54 horas al 112 le informan del atropello de un turismo a un hombre de 78 años en la calle Villar del Profeta, en el barrio de El Zurguén. Según indica el alertante, la víctima está consciente, pero requiere asistencia sanitaria. El 112 ha informado a Policía Local, Nacional y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un recurso al lugar.

