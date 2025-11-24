Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos, en otra intervención en la avenida de Villamayor. ARCHIVO

Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor

Los Bomberos han tenido que intervenir tras el aviso de un familiar, que llevaba diez días sin tener noticias de él. En el lugar, no se han hallado indicios de criminalidad

M. C.

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:24

Comenta

Un hombre de 83 años ha sido hallado sin vida en su domicilio de la avenida de Villamayor. El hallazgo ha tenido lugar este lunes a mediodía, sobre las 12:10 horas, después de que un familia del octogenario alertara a los servicios de emergencia de que llevaba diez días sin saber nada de él y que podría haberle pasado algo.

Trasladados al lugar, efectivos policiales y Bomberos de Salamanca, estos últimos accedieron por una ventana a la vivienda, en el bloque número 60 de la avenida. Al acceder al interior comprobaron que el hombre se encontraba muerto.

En el lugar, no se hallaron indicios de criminalidad y, según las fuentes consultadas, todo apunta a que su muerte se debió a causas naturales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  2. 2 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  3. 3 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  4. 4 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  5. 5 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  6. 6 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  7. 7 Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal
  8. 8 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»
  9. 9 Detenido por una violenta agresión en San Justo que dejó a la víctima, un hombre chino, sin un diente
  10. 10 Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor

Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor