Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor Los Bomberos han tenido que intervenir tras el aviso de un familiar, que llevaba diez días sin tener noticias de él. En el lugar, no se han hallado indicios de criminalidad

Un hombre de 83 años ha sido hallado sin vida en su domicilio de la avenida de Villamayor. El hallazgo ha tenido lugar este lunes a mediodía, sobre las 12:10 horas, después de que un familia del octogenario alertara a los servicios de emergencia de que llevaba diez días sin saber nada de él y que podría haberle pasado algo.

Trasladados al lugar, efectivos policiales y Bomberos de Salamanca, estos últimos accedieron por una ventana a la vivienda, en el bloque número 60 de la avenida. Al acceder al interior comprobaron que el hombre se encontraba muerto.

En el lugar, no se hallaron indicios de criminalidad y, según las fuentes consultadas, todo apunta a que su muerte se debió a causas naturales.

