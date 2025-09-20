Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl en Salamanca.

Heridos dos motoristas de 33 y 54 años en sendas caídas en Salamanca

Una de ellas se produjo en La Platina y la otra, en el puente Felipe VI

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:03

Dos motoristas han resultado heridos este viernes en Salamanca en sendas caídas que precisaron la intervención de los servicios de emergencias.

El primero de ellos ocurrió sobre las 21:21 horas en la avenida Fernando Pessoa, a la altura de la rotonda con la calle Luis Camoens, en el barrio de La Platina. Un hombre de 33 años resultó herido tras perder el control de su motocicleta. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y los servicios sanitarios de Sacyl, que atendieron al motorista.

Ya de madrugada, sobre las 02:17 horas, se registró otro accidente similar en el puente Felipe VI, en el paseo del Tormes. En esta ocasión el herido fue un hombre de 54 años, también tras sufrir una caída de moto. En el dispositivo participó Policía Local, Nacional y personal sanitario de Sacyl.

Finalmente, ambos lesionados fueron evacuados en ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

