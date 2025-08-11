Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia en carretera. LAYA

Herido tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta

El suceso ha tenido lugar este lunes pasadas las 19:00 horas

J. F. R.

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:32

Un conductor de una motocicleta, de entre 35 y 40 años, ha resultado herido en un accidente ocurrido a las 19:04 horas en la carretera CL-510, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Santa Marta de Tormes, tal y como informa el Servicio de Emergencias de Castilla y León.

Según el aviso recibido la motocicleta se salió de la vía por causas que se investigan. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias, que prestaron asistencia al herido.

Varias llamadas alertaron también de que, como consecuencia del siniestro, se había originado un incendio de vegetación en las inmediaciones, por lo que se dio aviso al los Bomberos de la Diputación de Salamanca para coordinar la extinción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  2. 2 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  3. 3 Trasladado al Hospital en helicóptero al quedar inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62
  4. 4 Morante de la Puebla sufre una grave cornada en Pontevedra
  5. 5 Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo
  6. 6 Paellas, autos locos y mucha tradición llenan de fiesta la provincia este fin de semana
  7. 7 Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros
  8. 8 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 11 de agosto
  9. 9 Herido tras perder el control de su coche y chocar contra una farola en pleno casco urbano de Ciudad Rodrigo
  10. 10 Los secretos mejor guardados de las cabañuelas: «Antiguamente mi padre levantaba una piedra...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta

Herido tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta