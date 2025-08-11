Herido tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta El suceso ha tenido lugar este lunes pasadas las 19:00 horas

J. F. R. Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 19:32

Un conductor de una motocicleta, de entre 35 y 40 años, ha resultado herido en un accidente ocurrido a las 19:04 horas en la carretera CL-510, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Santa Marta de Tormes, tal y como informa el Servicio de Emergencias de Castilla y León.

Según el aviso recibido la motocicleta se salió de la vía por causas que se investigan. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias, que prestaron asistencia al herido.

Varias llamadas alertaron también de que, como consecuencia del siniestro, se había originado un incendio de vegetación en las inmediaciones, por lo que se dio aviso al los Bomberos de la Diputación de Salamanca para coordinar la extinción.