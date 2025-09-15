Un herido tras una colisión entre un turismo y un autobús en Machacón El accidente se ha producido a eso de las 13.47 horas

La Gaceta Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:14

Un hombre ha resultado herido en un accidente en Machacón. A las 13:47 horas se producía colisión entre un turismo y un autobús en el pk 80 de la N-501, en Machacón.

Ha resultado herido leve el conductor del turismo, mientras que en el autobús no hay personas heridas. El 112 ha informado a tráfico de Salamanca y a emergencias sanitarias - Sacyl.

