Un herido tras una colisión entre un turismo y un autobús en Machacón
El accidente se ha producido a eso de las 13.47 horas
La Gaceta
Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:14
Un hombre ha resultado herido en un accidente en Machacón. A las 13:47 horas se producía colisión entre un turismo y un autobús en el pk 80 de la N-501, en Machacón.
Ha resultado herido leve el conductor del turismo, mientras que en el autobús no hay personas heridas. El 112 ha informado a tráfico de Salamanca y a emergencias sanitarias - Sacyl.
