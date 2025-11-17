Herido tras chocar su coche contra una farola en Villamayor El accidente se produjo a las a las 10:33 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia

La Gaceta Salamanca Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido después de sufrir un accidente en el que, tras perder el control de su vehículo, ha terminado impactando contra una farola mientras circulaba en Villamayor.

Fue la propia Policía Local de la localidad la que solicitó a las 10:33 horas de la mañana de este lunes a través del 1-1-2 asistencia sanitaria para atender al hombre que resultó herido leve.

Hasta el lugar del accidente se movilizó, además de la Policía Local de Villamayor una ambulancia de Sacyl.