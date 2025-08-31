Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El conductor de la moto tirado en el suelo.

Herido un repartidor de pizzas en moto tras chocar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos

El suceso se ha producido a eso de las 22.00 horas

La Gaceta

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:30

Un repartidor de pizzas en motocicleta ha resultado herido tras colisionar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos a eso de las 22.00 horas. Según testigos presenciales, el herido se encontraba tirado en el suelo doliéndose del golpe. Varias personas que pasaban en ese momento por ese punto se acercaban a interesarse por su estado de salud y le auxiliaban.

Después, ha llegado una ambulancia de Sacyl y efectivos de la Policía Local para atender al conductor de la motocicleta. Hay un vehículo visiblemente dañado por el impacto de la moto en la parte delantera con desperfectos tanto en el capó como en la luna.

La Policía Local investiga qué es lo que hs sucedido.

Imagen principal - Herido un repartidor de pizzas en moto tras chocar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos
Imagen secundaria 1 - Herido un repartidor de pizzas en moto tras chocar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malestar en el comercio local ante la llegada de Verifactu, el nuevo sistema de facturación
  2. 2 La divertida confesión de las Pombo de boda en Salamanca y su faja: «No puedo respirar»
  3. 3 «La gente quiere ganar dinero sin trabajar, no hay actitud»
  4. 4 Primeras casetas: las Ferias calientan motores
  5. 5 Estampas de los caballitos, la noria y el tren de la bruja: la feria de Salamanca siempre ha arrancado sonrisas
  6. 6 La queja generalizada con Correos: «Ausente, aunque estaba en casa»
  7. 7 Las claves para saber si el pescado es fresco: «Mucha gente no se fija en esta parte»
  8. 8 La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano
  9. 9 Drones contra escombreras en Salamanca: detectan cinco infracciones el primer mes
  10. 10 «Los resultados que nos llegan del trasplante de pulmón en Salamanca son muy satisfactorios»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un repartidor de pizzas en moto tras chocar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos

Herido un repartidor de pizzas en moto tras chocar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos