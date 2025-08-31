Herido un repartidor de pizzas en moto tras chocar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos El suceso se ha producido a eso de las 22.00 horas

Un repartidor de pizzas en motocicleta ha resultado herido tras colisionar con un coche en la avenida Agustinos Recoletos a eso de las 22.00 horas. Según testigos presenciales, el herido se encontraba tirado en el suelo doliéndose del golpe. Varias personas que pasaban en ese momento por ese punto se acercaban a interesarse por su estado de salud y le auxiliaban.

Después, ha llegado una ambulancia de Sacyl y efectivos de la Policía Local para atender al conductor de la motocicleta. Hay un vehículo visiblemente dañado por el impacto de la moto en la parte delantera con desperfectos tanto en el capó como en la luna.

La Policía Local investiga qué es lo que hs sucedido.