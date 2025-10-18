Herido un octogenario tras ser atropellado en la carretera de Ledesma El incidente se ha producido a la altura del número 155 pasadas las 10:30 horas de la mañana de este sábado, 18 de octubre

Elena Martín Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 10:49 Comenta Compartir

Un hombre de 80 años ha resultado herido tras ser atropellado en la mañana de este sábado en la carretera de Ledesma, a la altura del número 155.

El aviso se ha recibido en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:34 horas. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba de inmediato a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios de Sacyl, que, a su vez, enviaban una UVI móvil para atender al afectado en el lugar.

Por el momento, no se han facilitado detalles sobre el estado del afectado.

