Una ambulancia de soporte vital básico, estacionada en una calle de la capital. ARCHIVO

Herido un octogenario tras ser atropellado en la carretera de Ledesma

El incidente se ha producido a la altura del número 155 pasadas las 10:30 horas de la mañana de este sábado, 18 de octubre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:49

Comenta

Un hombre de 80 años ha resultado herido tras ser atropellado en la mañana de este sábado en la carretera de Ledesma, a la altura del número 155.

El aviso se ha recibido en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:34 horas. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba de inmediato a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios de Sacyl, que, a su vez, enviaban una UVI móvil para atender al afectado en el lugar.

Por el momento, no se han facilitado detalles sobre el estado del afectado.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

