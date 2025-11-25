Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia, estacionada en la capital. ARCHIVO

Herido un niño de 2 años tras ser atropellado en la calle Pamplona

El incidente se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:10 horas de la tarde de este martes, 25 de noviembre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

Un niño de 2 años ha resultado herido en la tarde de este martes tras ser atropellado por un turismo en la calle Pamplona. El incidente se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:10 horas.

Desde la sala de operaciones, se daba aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias, que, a su vez, desplazaba hasta el lugar a una UVI móvil para atender al menor. Una vez in situ, los efectivos sanitarios decidieron no trasladarle al Complejo Asistencial al no precisarlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado
  2. 2 Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída
  3. 3 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  4. 4 El Gobierno propone a la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz
  5. 5 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  6. 6 Rescate a contrarreloj en la central hidroeléctrica de Villarino: un operario queda inmovilizado por una pieza metálica
  7. 7 Detenido un fugitivo en su casa tras meses sin salir a la calle eludiendo el ingreso en prisión
  8. 8 Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor
  9. 9 Las cabañuelas avisan de lo que pasará el mes que viene si se cumple el refrán: «Si llueve por San Francisco Javier...»
  10. 10 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un niño de 2 años tras ser atropellado en la calle Pamplona

Herido un niño de 2 años tras ser atropellado en la calle Pamplona