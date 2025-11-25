Herido un niño de 2 años tras ser atropellado en la calle Pamplona El incidente se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:10 horas de la tarde de este martes, 25 de noviembre

Elena Martín Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Un niño de 2 años ha resultado herido en la tarde de este martes tras ser atropellado por un turismo en la calle Pamplona. El incidente se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:10 horas.

Desde la sala de operaciones, se daba aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias, que, a su vez, desplazaba hasta el lugar a una UVI móvil para atender al menor. Una vez in situ, los efectivos sanitarios decidieron no trasladarle al Complejo Asistencial al no precisarlo.