Herido un motorista tras colisionar con un turismo en la rotonda del Helmántico
El accidente ha tenido lugar este martes cerca de las 14:00 horas
La Gaceta
Salamanca
Martes, 16 de septiembre 2025, 14:01
Un motorista de unos 30 años de edad ha resultado herido tras colisionar con un turismo en el Paseo Doctor Torres Villarroel, en la rotonda del Helmántico, este martes.
El 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada informando del accidente a las 13:45 horas y en ese momento dieron aviso desde la sala de operaciones a la Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias.
