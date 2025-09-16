Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ambulancia en una foto de archivo. LAYA

Herido un motorista tras colisionar con un turismo en la rotonda del Helmántico

El accidente ha tenido lugar este martes cerca de las 14:00 horas

La Gaceta

Salamanca

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:01

Un motorista de unos 30 años de edad ha resultado herido tras colisionar con un turismo en el Paseo Doctor Torres Villarroel, en la rotonda del Helmántico, este martes.

El 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada informando del accidente a las 13:45 horas y en ese momento dieron aviso desde la sala de operaciones a la Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias.

