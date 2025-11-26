Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ambulancia del Sacyl en una foto de archivo. LAYA

Herido un motorista tras colisionar contra un turismo en Carbajosa

El accidente ha tenido lugar este miércoles pasadas las 7:00 horas en la calle Zeppelin

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

Un motorista de 50 años ha resultado herido la mañana de este miércoles tras colisionar contra un turismo en la calle del Zeppelin del municipio de Carbajosa de la Sagrada, tal y como informa el 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada alertando del accidente se ha producido a las 7:09 horas y desde la sala de operaciones se ha dado aviso a la Policía Local de la localidad, a la Guadia Civil de Tráfico y a Sacyl.

Se desconoce por el momento si el herido ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.

