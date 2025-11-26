Herido un motorista tras colisionar contra un turismo en Carbajosa El accidente ha tenido lugar este miércoles pasadas las 7:00 horas en la calle Zeppelin

La Gaceta Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:24

Un motorista de 50 años ha resultado herido la mañana de este miércoles tras colisionar contra un turismo en la calle del Zeppelin del municipio de Carbajosa de la Sagrada, tal y como informa el 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada alertando del accidente se ha producido a las 7:09 horas y desde la sala de operaciones se ha dado aviso a la Policía Local de la localidad, a la Guadia Civil de Tráfico y a Sacyl.

Se desconoce por el momento si el herido ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.

