Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del lugar del accidente.

Herido un motorista tras colisionar con un coche en la rotonda de Castilla y León

El suceso ha tenido lugar en torno a las 13:30 de este jueves

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Un motorista de unos 20 años ha resultado herido este jueves al mediodía tras haber colisionado con un coche en la glorieta de Castilla y León.

Según informan fuentes del 1-1-2, la llamada informando del accidente se ha producido a las 13:36 horas y se ha dado aviso para que acudan al lugar del siniestro a la Policía Local, Nacional y a Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conocido influencer se recrea con Salamanca y desvela datos que muchos locales no conocen
  2. 2 Muere un hombre de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop
  3. 3 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  4. 4 La Junta abre un expediente de infracción contra el vecino que derribó las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  5. 5 Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»
  6. 6 Deniegan a Joselito que pueda declarar que su jamón tiene «propiedades saludables»
  7. 7 La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea
  8. 8 La Guardia Civil intercepta a un hombre con 180 kilos de cobre en Vitigudino
  9. 9 Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca
  10. 10 Viento, lluvia, tormenta o granizo: por qué está bajo aviso amarillo cada zona de Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un motorista tras colisionar con un coche en la rotonda de Castilla y León

Herido un motorista tras colisionar con un coche en la rotonda de Castilla y León