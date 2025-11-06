Herido un motorista tras colisionar con un coche en la rotonda de Castilla y León El suceso ha tenido lugar en torno a las 13:30 de este jueves

La Gaceta Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:49 | Actualizado 13:55h.

Un motorista de unos 20 años ha resultado herido este jueves al mediodía tras haber colisionado con un coche en la glorieta de Castilla y León.

Según informan fuentes del 1-1-2, la llamada informando del accidente se ha producido a las 13:36 horas y se ha dado aviso para que acudan al lugar del siniestro a la Policía Local, Nacional y a Sacyl.