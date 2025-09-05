Herido un motorista tras chocar con un coche en la calle Maragatería El incidente se ha producido pasadas las 14:00 horas del mediodía de este viernes

Elena Martín Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:37

Un motorista ha resultado herido este viernes a las 14:13 horas tras colisionar con un coche en la confluencia de la calle Maragatería con la calle Babia.

Hasta el lugar del accidente, se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, además de varios efectivos sanitarios del Sacyl, que han atendido al herido.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado del motorista y tampoco sobre las circunstancias del siniestro.