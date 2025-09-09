Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Herido un motorista tras chocar con un coche en la calle de la Coruña

El incidente ha ocurrido a las 10:30 horas de la mañana de este martes

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:44

Un accidente se ha producido en la mañana de este martes a la altura de la calle de la Coruña, en el cruce con la calle Madrigal de las Altas Torres, cuando se producía una colisión entre un coche y una motocicleta. El aviso se ha registrado a las 10:30 horas en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León.

El motorista, un hombre de 67 años, resultaba herido y era atendido en el lugar por los servicios de Emergencias Sanitarias. Según los primeros informes ofrecidos por el 112, el afectado se encontraba consciente en todo momento.

La Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía acudían al lugar para asegurar la zona y regular el tráfico.

