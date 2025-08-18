Herido un motorista tras caerse en la glorieta Puerto de Leixões El 112 recibió el aviso a las 19.45 horas

Un joven de unos de 25 años de edad aproximadamente ha resultado herido este lunes tras caerse de su motocicleta en el kilómetro 1 de la CL-517, a la altura de la glorieta Puerto de Leixões, en las inmediaciones del Mercasalamanca.

El 112 ha recibido el aviso a las 19.45 horas en el que el afectado se quejaba de un dolor en la rodilla. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Local y miembros del Sacyl para atenderlo.

