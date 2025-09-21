Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la colisión registrada en Santa Marta. M.S.

Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes

El choque se ha producido en la rotonda de Las Llaves

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:39

Un motorista de unos 40 años resulta herido tras sufrir una colisión con un turismo en la rotonda de Las Llaves, en el término municipal de Santa Marta de Tormes.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso del choque sobre las 19:24 horas de este domingo. Con motivo del accidente, el motorista se queja de dolor en la espalda. De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha enviado a la Policía Local de Santa Marta, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender al lesionado.

Por el momento se desconoce si ha tenido que ser evacuado al Hospital de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Diego Ventura explica muy clara la suspensión: «Que te maten un caballo no es plato de buen gusto»
  2. 2 Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
  3. 3 Las carnicerías, al límite por el precio de uno de sus productos más demandados: «No podemos mantenerlo»
  4. 4 Detenido un hombre tras una violenta reyerta en la calle Bordadores
  5. 5 Un turismo se empotra contra una farola en la calle Alfareros de Pizarrales
  6. 6 «Nos pidió que tirásemos su huerto abajo mientras lloraba»
  7. 7 «Como toque el 73897 en la Lotería...»
  8. 8 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  9. 9 Incremento «histórico» para mejoras en los pueblos: 30 millones de euros en los próximos dos años
  10. 10 Ingresan en prisión dos detenidos por robar en el interior de varios coches en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes

Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes