Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes El choque se ha producido en la rotonda de Las Llaves

C. L. S. Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:39 | Actualizado 19:52h.

Un motorista de unos 40 años resulta herido tras sufrir una colisión con un turismo en la rotonda de Las Llaves, en el término municipal de Santa Marta de Tormes.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso del choque sobre las 19:24 horas de este domingo. Con motivo del accidente, el motorista se queja de dolor en la espalda. De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha enviado a la Policía Local de Santa Marta, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender al lesionado.

Por el momento se desconoce si ha tenido que ser evacuado al Hospital de Salamanca.