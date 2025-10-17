Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia se ha trasladado al lugar del accidente.

Herido un motorista en una colisión con un turismo en Carbajosa de la Sagrada

El herido, un hombre de unos 50 años, fue atendido en el lugar tras la colisión con un turismo en la calle Segunda

M. C.

SALAMANCA

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:27

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido este viernes tras una colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Segunda, a la altura del número 16, en Carbajosa de la Sagrada. El aviso se registró a las 11:07 horas en el centro de emergencias 112.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Carbajosa, de la Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl para atender al motorista herido.

