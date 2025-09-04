Herido un motorista de 77 años en una colisión con un camión en la plaza de España
Policía Local, Policía Nacional y Sacyl intervienen en el lugar de la colisión entre la moto y un camión
SALAMANCA
Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:20
Un motorista de 77 años ha resultado herido este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la plaza de España. El accidente se registró alrededor de las 12:00 horas, cuando se produjo la colisión entre la motocicleta que conducía el varón y un camión.
El impacto obligó a movilizar a los servicios de emergencia, que dieron aviso a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl.
