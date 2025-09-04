Herido un motorista de 77 años en una colisión con un camión en la plaza de España Policía Local, Policía Nacional y Sacyl intervienen en el lugar de la colisión entre la moto y un camión

M. C. SALAMANCA Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:20 | Actualizado 12:41h. Comenta Compartir

Un motorista de 77 años ha resultado herido este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la plaza de España. El accidente se registró alrededor de las 12:00 horas, cuando se produjo la colisión entre la motocicleta que conducía el varón y un camión.

El impacto obligó a movilizar a los servicios de emergencia, que dieron aviso a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl.