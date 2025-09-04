Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Policías y sanitarios intervienen en plaza de España. OBES

Herido un motorista de 77 años en una colisión con un camión en la plaza de España

Policía Local, Policía Nacional y Sacyl intervienen en el lugar de la colisión entre la moto y un camión

M. C.

SALAMANCA

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:20

Un motorista de 77 años ha resultado herido este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la plaza de España. El accidente se registró alrededor de las 12:00 horas, cuando se produjo la colisión entre la motocicleta que conducía el varón y un camión.

El impacto obligó a movilizar a los servicios de emergencia, que dieron aviso a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl.

