Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia de Sacyl acudió al lugar.

 

Herido un motorista en un accidente con un turismo en Ciudad Rodrigo

El aviso ha tenido lugar pasadas las 12:15 horas de este viernes

M. C.

SALAMANCA

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:41

Un motorista ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en Ciudad Rodrigo. El 112 ha recibido el aviso a las 12:18 horas, tras la colisión entre una motocicleta y un turismo.

Hasta el lugar indicado por los alertantes, la carretera de Salamanca número 18, se desplazaron los servicios de emergencia para atender al conductor de la moto, un varón que se encontraba consciente en el momento del aviso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
  3. 3 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  4. 4 «Ahora todo parece un desierto»
  5. 5 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  6. 6 Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital
  7. 7 Aparecen restos óseos de tres personas en las obras de rehabilitación junto a la iglesia de San Juan en Béjar
  8. 8 Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca
  9. 9 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  10. 10 Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un motorista en un accidente con un turismo en Ciudad Rodrigo

Herido un motorista en un accidente con un turismo en Ciudad Rodrigo