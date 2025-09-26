Herido un motorista en un accidente con un turismo en Ciudad Rodrigo

Un motorista ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en Ciudad Rodrigo. El 112 ha recibido el aviso a las 12:18 horas, tras la colisión entre una motocicleta y un turismo.

Hasta el lugar indicado por los alertantes, la carretera de Salamanca número 18, se desplazaron los servicios de emergencia para atender al conductor de la moto, un varón que se encontraba consciente en el momento del aviso.