Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia del Sacyl en el Hospital de Salamanca.

Herido un joven repartidor en una colisión con un turismo en Filiberto Villalobos

El lesionado, de 20 años, ha sido evacuado al Hospital de Salamanca

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:57

Un repartidor de unos 20 años he resultado herido leve este sábado tras colisionar su moto con turismo en la avenida de Filiberto Villalobos.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido la alarma sobre 14:26 horas. De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para asistir al lesionado y evacuarlo posteriormente al Hospital de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Como toque el 73897 en la Lotería...»
  2. 2 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  3. 3 Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús
  4. 4 Sustitución exprés en La Glorieta: así queda el cartel de esta tarde
  5. 5 Joyas, dinero y un kit de oro: desarticulado en Salamanca un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas
  6. 6 Tres incendios activos en la provincia: el de San Miguel de Valero suma ya 24 medios trabajando
  7. 7 El pueblo de Castilla y León que se ha convertido en todo un «paraíso» para Alba Carrillo
  8. 8 Nunca llueve a gusto del tendido
  9. 9 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  10. 10 Fresno Alhándiga se alza con el Premio del Público del XV Concurso Así Somos en Mi Pueblo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un joven repartidor en una colisión con un turismo en Filiberto Villalobos

Herido un joven repartidor en una colisión con un turismo en Filiberto Villalobos