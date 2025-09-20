Herido un joven repartidor en una colisión con un turismo en Filiberto Villalobos El lesionado, de 20 años, ha sido evacuado al Hospital de Salamanca

Un repartidor de unos 20 años he resultado herido leve este sábado tras colisionar su moto con turismo en la avenida de Filiberto Villalobos.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido la alarma sobre 14:26 horas. De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para asistir al lesionado y evacuarlo posteriormente al Hospital de Salamanca.