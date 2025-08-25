Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una ambulancia medicalizada. JCYL

Herido un joven de 30 años tras un accidente con parapente en un pueblo de Soria

Los hechos se han producido a las 11.36 horas

E.P.

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:25

Un hombre de 30 años ha resultado herido con policontusiones tras sufrir un accidente de parapente en una zona de monte situada en La Cuesta, en Villar del Río (Soria).

Los hechos se han producido a las 11.36 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 da aviso al Centro Coordinador de Emergencias, que moviliza el helicóptero de rescate, a los bomberos de la Diputación de Soria, que se desplazan a la zona, a la Guardia Civil (COS) de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Finalmente, acceden a la zona sanitarios que junto con los bomberos y la Guardia Civil estabilizan e inmovilizan al herido y lo evacuan hasta la ambulancia que se encarga de trasladarle al hospital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en Tejares el coche del grave atropello de Gran Vía, con la luna destrozada y junto a montones de paja
  2. 2 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  3. 3 Un herido tras volcar un turismo en la carretera SA-212 a la altura de Guijuelo
  4. 4 Falsa alarma por un incendio forestal en la localidad de Espadaña, en la comarca de Vitigudino
  5. 5 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  6. 6 Estos son los protagonistas de la corrida de toros de La Ancianita del 8 de septiembre
  7. 7 De los bailes de gala y las verbenas a las fiestas punkis y la «marcha» en Salamanca
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Fracaso del plan del Gobierno para reducir y eliminar los coches contaminantes de Salamanca
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 24 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un joven de 30 años tras un accidente con parapente en un pueblo de Soria

Herido un joven de 30 años tras un accidente con parapente en un pueblo de Soria