Herido un joven de 30 años tras ser atropellado cerca de la plaza de toros El incidente ha tenido lugar en pasadas las 16:30 horas de la tarde de este viernes, 26 de septiembre

Elena Martín Salamanca Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

Un hombre de aproximadamente 30 años ha resultado herido en la tarde de este viernes tras ser atropellado por un turismo a la altura del número 20 de la Avenida de Alfonso VI, cerca de la plaza de toros.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 16:54 horas. La víctima se encontraba consciente en el lugar del incidente, aunque presentaba dolor en un hombro y erosiones en un brazo.

Una vez que se recibía el aviso en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León, la sala de operaciones del 112 avisaba a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que, a su vez, enviaba una ambulancia para atender al herido.

Se trata del cuarto atropello que ha tenido lugar esta semana en la capital. La semana pasada, también siete personas resultaron heridas en distintos atropellos.