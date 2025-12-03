Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia se ha trasladado hasta el lugar.

Herido un joven de 31 años en otra colisión en la ciudad de Salamanca, en la rotonda de Buenos Aires

El accidente ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este miércoles. Se trata de la cuarta colisión en pocas horas

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:04

Comenta

Un joven de 31 años ha resultado herido este miércoles a primera hora de la tarde en otra colisión registrada en Salamanca capital, la cuarta en pocas horas. Por suerte ninguno de los heridos parece revestir gravedad.

El 112 recibió aviso a las 16:21 horas. Los alertantes informaban de una colisión por alcance entre dos turismos en la rotonda de Buenos Aires. Solicitaban asistencia sanitaria para atender a un varón de 31 años que se quejaba de las cervicales.

El 112 dio aviso a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl que envió una ambulancia.

