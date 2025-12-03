Herido un joven de 31 años en otra colisión en la ciudad de Salamanca, en la rotonda de Buenos Aires El accidente ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este miércoles. Se trata de la cuarta colisión en pocas horas

Una ambulancia se ha trasladado hasta el lugar.

M. C. SALAMANCA Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

Un joven de 31 años ha resultado herido este miércoles a primera hora de la tarde en otra colisión registrada en Salamanca capital, la cuarta en pocas horas. Por suerte ninguno de los heridos parece revestir gravedad.

El 112 recibió aviso a las 16:21 horas. Los alertantes informaban de una colisión por alcance entre dos turismos en la rotonda de Buenos Aires. Solicitaban asistencia sanitaria para atender a un varón de 31 años que se quejaba de las cervicales.

El 112 dio aviso a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl que envió una ambulancia.