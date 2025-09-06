Herido un hombre de 65 años tras un atropello en el paseo de San Antonio El accidente se registró a las 20.58 horas

Imagen de la ambulancia en el lugar del accidente.

La Gaceta Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:08

Un hombre de 65 años ha resultado herido este sábado tras ser atropellado por un turismo en el paseo de San Antonio, a la altura del número 14, frente al centro de los Jesuitas.

El 112 recibió el aviso a las 20.58 horas. Fue por ello que se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia para atender al herido, que se encontraba consciente.

