Imagen de la ambulancia en el lugar del accidente. LAYA

Herido un hombre de 65 años tras un atropello en el paseo de San Antonio

El accidente se registró a las 20.58 horas

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:08

Un hombre de 65 años ha resultado herido este sábado tras ser atropellado por un turismo en el paseo de San Antonio, a la altura del número 14, frente al centro de los Jesuitas.

El 112 recibió el aviso a las 20.58 horas. Fue por ello que se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia para atender al herido, que se encontraba consciente.

