Una dotación de la Guardia Civil y una ambulancia del Sacyl. ARCHIVO

Herido un camionero al volcar un remolque en Terradillos

El accidente se ha producido en el kilómetro 14 de la CL-510

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Un hombre de unos 35 años ha resultado herido este sábado tras el vuelco de un remolque de camión en ﻿la carretera CL-510, en el término municipal de Terradillos. Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso del accidente sobre las 11:19 horas en el kilométrico 14.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Hasta el lugar han acudido los efectivos de la Benemérita y personal sanitario de Sacyl, que ha desplazado una ambulancia para atender al conductor, que presentaba dolor de cuello.

De momento, se desconoce si ha tenido que ser evacuado al Hospital de Salamanca.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

