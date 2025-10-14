Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia en una foto de archivo. LAYA

Herida tras sufrir una colisión por alcance con otro coche en la avenida de la Reina Berenguela

El suceso se ha producido este martes en torno a las 12:30

La Gaceta

Salamanca

Martes, 14 de octubre 2025, 12:58

Una mujer de 51 años de edad ha resultado herida tras sufrir un accidente en el que dos coches han colisionado por alcance en el cruce de la avenida de la Reina Berenguela con la calle Montevideo este martes.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, la herida se sentía mareada y presentaba dolor en el cuello, aunque estaba consciente. La llamada informando del accidente se ha producido a las 12:31 horas y en ese momento se dio aviso desde la sala de operaciones de la Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

