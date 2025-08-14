Herida tras una colisión por alcance en San Bernardo
La mujer de 76 años tuvo que ser atendida por los sanitarios tras el accidente ocurrido en la calle Nueva
La Gaceta
Salamanca
Jueves, 14 de agosto 2025, 14:12
Una mujer de 76 años ha resultado herida tras verse involucrada en una colisión por alcance entre dos turismo en la calle Nueva, a la altura del número 3, en el barrio de San Bernardo.
La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 13:12 horas por parte de la Policía Local, y procedió a avisar en ese momento a Sacyl.
