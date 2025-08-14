Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ambulancia del Sacyl. LAYA

Herida tras una colisión por alcance en San Bernardo

La mujer de 76 años tuvo que ser atendida por los sanitarios tras el accidente ocurrido en la calle Nueva

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:12

Una mujer de 76 años ha resultado herida tras verse involucrada en una colisión por alcance entre dos turismo en la calle Nueva, a la altura del número 3, en el barrio de San Bernardo.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 13:12 horas por parte de la Policía Local, y procedió a avisar en ese momento a Sacyl.

