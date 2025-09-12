Herida una mujer tras un incendio en su vivienda en la calle Imperial Estaba cocinando en un camping gas

La Gaceta Salamanca Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:24 | Actualizado 23:39h.

Una mujer ha resultado herida este viernes con quemaduras en el cuello y pies tras un incendio en su vivienda ubicada en la calle Imperial, a la altura del número 37, mientras cocinaba en un camping gas.

Los Bomberos recibieron el aviso a las 22.20 horas y no fue hasta las 23.06 cuando finalizaron la intervención. Hasta el lugar, además de las dos dotaciones, se desplazaron agentes de la Policía Nacional y servicios sanitarios que la atendieron y la trasladaron al Hospital.