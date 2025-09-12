Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Bomberos durante la intervención en la calle Imperial. OBES

Herida una mujer tras un incendio en su vivienda en la calle Imperial

Estaba cocinando en un camping gas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:24

Una mujer ha resultado herida este viernes con quemaduras en el cuello y pies tras un incendio en su vivienda ubicada en la calle Imperial, a la altura del número 37, mientras cocinaba en un camping gas.

Los Bomberos recibieron el aviso a las 22.20 horas y no fue hasta las 23.06 cuando finalizaron la intervención. Hasta el lugar, además de las dos dotaciones, se desplazaron agentes de la Policía Nacional y servicios sanitarios que la atendieron y la trasladaron al Hospital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos»
  2. 2 Unos vecinos valientes y un desfibrilador: la historia del pueblo salmantino que salvó la vida a Rogelio
  3. 3 «Nunca los he contado, pero más de cien hacemos seguro»
  4. 4 «El futuro de la Traumatología va enfocado a resolver problemas del modo menos agresivo posible»
  5. 5 4.260 euros por las heridas sufridas en un parque infantil
  6. 6 Pintadas contra Israel en la carretera por donde pasará el pelotón de la Vuelta
  7. 7 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este viernes 12 de septiembre
  8. 8 Quedará en una anécdota
  9. 9 La Glorieta en femenino para descorchar la Feria taurina
  10. 10 Quién es quién en el equipo ciclista israelí que desata la polémica en La Vuelta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herida una mujer tras un incendio en su vivienda en la calle Imperial

Herida una mujer tras un incendio en su vivienda en la calle Imperial