Una imagen del accidente en la calle Hermanas Fidalgo. LAYA

Herida un mujer tras una colisión entre dos turismos en la calle Hermanas Fidalgo Morales

El siniestro ha tenido lugar este jueves a las 9:51 horas

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

Una mujer de 42 años ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos en la calle Hermanas Fidalgo Morales la mañana de este jueves 20 de noviembre.

Según informa el 1-1-2 de Castilla y León, el siniestro se ha producido a las 9:21 horas, y desde la sala de operaciones se ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, el Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl.

La mujer afectada presenta dolor en el cuello.

