Una ambulancia del Sacyl de servicio. LAYA

Herida una mujer de 29 años en una colisión en Carbajosa

El accidente se ha registrado a las 20.37 horas

Carbajosa la Sagrada

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:08

Una mujer de 29 años de edad ha resultado herida este lunes tras una colisión por alcance entre dos turismos en el kilómetro 93 de la SA-20, en Carbajosa la Sagrada.

El 112 recibió el aviso a las 20:37 horas y, debido a que solicitaban asistencia sanitaria para atender a la mujer, se avisó a Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias.

