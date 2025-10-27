Herida una mujer de 50 años en un atropello en la avenida San Agustín Se quejaba de un golpe en su mano

M. C. Salamanca Lunes, 27 de octubre 2025, 16:23

Una mujer de 50 años ha resultado herida este lunes en un atropello en la avenida San Agustín, a la altura de una gasolinera.

El 112 recibió la alerta a las 15.53 horas y, el propio servicio de emergencias, dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia para atenderla, ya que se aquejaba de un golpe en la mano. La herida se encontraba consciente.