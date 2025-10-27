Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia de servicio por las calles de Salamanca. LAYA

Herida una mujer de 50 años en un atropello en la avenida San Agustín

Se quejaba de un golpe en su mano

M. C.

Salamanca

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:23

Una mujer de 50 años ha resultado herida este lunes en un atropello en la avenida San Agustín, a la altura de una gasolinera.

El 112 recibió la alerta a las 15.53 horas y, el propio servicio de emergencias, dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia para atenderla, ya que se aquejaba de un golpe en la mano. La herida se encontraba consciente.

