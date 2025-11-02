Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ambulancias del Sacyl y la Policía Local de Salamanca. ARCHIVO

Herida una joven de 17 años tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en la avenida de París

Con motivo del choque, la menor se quejaba de dolor en una pierna

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

La conductora de un patinete eléctrico, una joven de 17 años, ha resultado herida tras sufrir una colisión contra un turismo en Salamanca.

Emergencias 112 de Castilla y León han recibido el aviso del choque sobre las 11:23 horas de este domingo. En concreto, el accidente ha tenido lugar en la avenida de París, a la altura del número 18. Con motivo del impacto, la chica se quejaba de dolor en la pierna.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que ha movilizado una ambulancia al lugar para prestar asistencia sanitaria a la menor.

Por el momento se desconoce si tuvo que ser evacuada al Hospital de Salamanca.

