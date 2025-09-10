Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional. EP

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer de 67 años desaparecida en Palencia

La han localizado en las traseras del campus universitario de La Yutera

E.P.

Palencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:57

Las autoridades han localizado en las inmediaciones de La Yutera el cuerpo sin vida de la mujer de 67 años que desapareció el pasado 4 de agosto en Palencia, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El cuerpo ha sido hallado sin signos de violencia en las traseras del campus universitario de La Yutera y llevaba consigo todos sus efectos personales incluido teléfono y documentación personal.

La mujer desapareció el pasado 4 de agosto en la capital palentina tras salir a pasear y no volver a su domicilio, según un aviso publicado por la Asociación 'SOSdesaparecidos' del que se hace eco Europa Press.

