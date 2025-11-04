Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Agentes de la Guardia Civil interceptaron al menor. GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil sorprende a un menor conduciendo una moto sin carné en San Miguel de Valero

Los agentes investigan al chico, de 16 años, por un delito de conducción careciendo del permiso, y a su padre como cooperador necesario

M. C.

SALAMANCA

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:13

Guardias Civiles del Seprona de La Alberca descubrieron este domingo un menor de 16 años conduciendo una motocicleta en el término municipal de San Miguel de Valero. El joven carecía del permiso de conducción necesario, según ha informado la Guardia Civil de Salamanca.

Ante estos hechos, la Unidad de Investigación y Seguridad Vial (GIAT) de la Comandancia abrió diligencias penales, que han finalizado con la investigación del menor como supuesto autor de un delito de conducción sin carné, y de su padre como presunto cooperador necesario, al permitirle utilizar el vehículo a motor pese a saber que no contaba con la autorización correspondiente.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la responsabilidad de los adultos en estos casos, ya que permitir a un menor conducir un vehículo constituye también una infracción penal.

El cuerpo mantiene su vigilancia activa en la provincia las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través del teléfono 062 para cualquier aviso o consulta.

