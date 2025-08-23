La Guardia Civil de Salamanca escolta un convoy de bomberos alemanes en su trayecto de Jarilla a Zamora
Los efectivos germanos han pasado por la capital para seguir apoyando en las labores contra el fuego en tierras zamoranas
La Gaceta
Sábado, 23 de agosto 2025, 11:53
Guardias Civiles del Subsector de tráfico de Salamanca están llevando a cabo la escolta del convoy de extinción de incendios que ha pasado por la capital salmantina este sábado.
El convoy, con origen en Jarilla (Cáceres), se dirige al norte de Zamora para continuar con las labores de lucha contra los incendios, estando compuesto por equipos de bomberos provenientes de Alemania.
La Guardia Civil de Salamanca ha aprovechado una publicación en sus redes sociales para agradecer la ayuda de los bomberos germanos en esta ola de incendios que sacuden a España este verano.
