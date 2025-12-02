Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la joven localizada en Ávila. GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil localiza a una joven «de alto riesgo» desaparecida en Ávila tras una discusión familiar

La mujer de 21 años se había ido del domicilio el pasado lunes

E. P.

Ávila

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:38

Una mujer de 21 años, considerada «vulnerable y de alto riesgo», ha sido localizada este martes en buen estado en Ávila tras desaparecer durante la mañana de este lunes, según ha confirmado la Delegación de Gobierno de Castilla y León.

La joven había salido de su domicilio a las 07.00 horas este lunes, después de una leve discusión familiar, y no había regresado, lo que motivó que el Servicio de Emergencias 112 diera el aviso a la Guardia Civil sobre las 09.30 horas.

Desde ese momento, la Guardia Civil activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron especialistas del GREIM con un perro adiestrado en localización de personas, varias patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo Roca y el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, quienes realizaron las primeras labores centradas tanto en las inmediaciones del domicilio como en las zonas más transitadas del núcleo urbano.

Además, la Central Operativa de Servicios coordinó la búsqueda con centros y asociaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, así como con la Policía Nacional y la Policía Local de Ávila, para ampliar la colaboración y el radio de actuación.

La joven fue finalmente localizada a las 12.48 horas en la calle San Segundo de la capital abulense de forma simultánea por especialistas del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la colaboración de una asociación que proporciona apoyo a familias con hijos/as con discapacidad.

La mujer había tomado un tren desde su localidad hasta Ávila, y se encontraba en perfecto estado de salud.

