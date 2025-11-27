La Guardia Civil investiga dos robos en casas de la misma calle de Zorita de la Frontera Las dos propiedades se encuentran en la calle Larga

Jorge Holguera Illera ZORITA DE LA FRONTERA Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

El robo en dos viviendas de la localidad de Zorita de la Frontera ha puesto en alerta a los vecinos de esta localidad. Efectivos de la Guardia Civil se trasladaron este miércoles a las dos casas en las que al parecer autores desconocidos entraron a robar durante la madrugada.

Las dos propiedades se encuentran en la calle Larga, muy próximas entre ellas y entre los objetos sustraídos los propietarios han echado en falta un robot de cocina y un televisor.

Según apuntan fuentes vecinales se trata de casas en las que no había nadie pernoctando en el momento de los robos.

En Zorita de la Frontera ya se han registrado sucesos de similares características en otras ocasiones.