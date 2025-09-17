Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del alijo inervenido facilitada por los agentes. GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir

El conductor, de 27 años y nacionalidad extranjera, llevaba dos mochilas cargadas con pastillas de hachís envasadas al vacío

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:49

La Guardia Civil ha deenido a un varón como supuesto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Con ocasión de los servicios establecidos por la Guardia Civil de Salamanca para la prevención de hechos delictivos, en especial el tráfico de sustancias estupefacientes, enmarcado dentro del denominado Plan Operativo Integral Contra el Tráfico de hachís procedente de Marruecos (Plan TELOS) y de los servicios de prevención de la delincuencia en la demarcación del Cuerpo, guardias civiles del Puesto de Béjar, llevaron a cabo un operativo de vigilancia en el término municipal de Navacarros (Salamanca) en el mediodía de este martes.

Durante el mismo, los agentes observaron un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones de un establecimiento público, levantando sus sospechas el comportamiento del conductor del mismo, razón que les llevó a su identificación y posterior revisión del citado turismo, el cual resultó ser un varón de 27 años de edad, de nacionalidad extranjera y residente en España.

Realizada una inspección del vehículo, los guardias civiles actuantes localizaron en su interior dos mochilas deportivas cargadas con paquetes compactos, precintados y envasados al vacío, en cuyo interior se transportaban pastillas de hachís, cuyo peso total resultó ser de 76,8 kilogramos.

Por ello se procedió a la incautación de la citada sustancia estupefaciente y del vehículo empleado para el transporte, y a la detención del conductor como supuesto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de sustancias estupefacientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor
  2. 2 Cuando Robert Redford se paseó por La Glorieta en 1967
  3. 3 Las cabañuelas avisan con lo que llega en los próximos días: «Si septiembre viene muy mojado...»
  4. 4 Detenido en Guijuelo tras un robo con violencia a una mujer mediante el «método del tirón»
  5. 5 Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes
  6. 6 La leyenda de la UDS que brilló en el choque de leyendas junto a Figo, Puyol y Kaká
  7. 7 «No se ve y es lo más duro, en la Plaza Mayor casi se puede decir que están 24 horas trabajando»
  8. 8 Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo... si no hay adelanto de las generales
  9. 9 Largas colas para comprar las entradas para los espectáculos programados en octubre
  10. 10 Atropellado un joven en el paseo Rector Esperabé

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir

La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir