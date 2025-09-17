La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir El conductor, de 27 años y nacionalidad extranjera, llevaba dos mochilas cargadas con pastillas de hachís envasadas al vacío

La Guardia Civil ha deenido a un varón como supuesto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Con ocasión de los servicios establecidos por la Guardia Civil de Salamanca para la prevención de hechos delictivos, en especial el tráfico de sustancias estupefacientes, enmarcado dentro del denominado Plan Operativo Integral Contra el Tráfico de hachís procedente de Marruecos (Plan TELOS) y de los servicios de prevención de la delincuencia en la demarcación del Cuerpo, guardias civiles del Puesto de Béjar, llevaron a cabo un operativo de vigilancia en el término municipal de Navacarros (Salamanca) en el mediodía de este martes.

Durante el mismo, los agentes observaron un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones de un establecimiento público, levantando sus sospechas el comportamiento del conductor del mismo, razón que les llevó a su identificación y posterior revisión del citado turismo, el cual resultó ser un varón de 27 años de edad, de nacionalidad extranjera y residente en España.

Realizada una inspección del vehículo, los guardias civiles actuantes localizaron en su interior dos mochilas deportivas cargadas con paquetes compactos, precintados y envasados al vacío, en cuyo interior se transportaban pastillas de hachís, cuyo peso total resultó ser de 76,8 kilogramos.

Por ello se procedió a la incautación de la citada sustancia estupefaciente y del vehículo empleado para el transporte, y a la detención del conductor como supuesto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de sustancias estupefacientes.