Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Guardia Civil detiene al presunto autor del incendio en Molinaseca

El fuego se inició este domingo

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:03

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, ha detenido este lunes, 25 de agosto, a un hombre de 75 años de edad, como presunto autor del incendio forestal declarado el domingo, día 24 de agosto,en el término municipal de Molinaseca (León).

Investigación en el inicio del fuego

Una vez trasladados los investigadores al lugar del inicio del fuego, se comprueba, tras realizarse la correspondiente inspección técnico ocular, que el origen del incendio pudiera tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar por la persona ahora detenida.

Por parte del SEPRONA de la Guardia Civil, una vez identificado plenamente el presunto responsable del mismo y recabadas las pruebas incriminatorias de su origen, instruye las correspondientes diligencias penales para su remisión al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

En este incendio, como en todos los originados en la provincia de León, la Guardia Civil está desplegada en todos los puntos de interés en los que se requiere nuestra presencia para prestar el auxilio necesario, evacuando los pueblos que se determinan, regulando el tráfico en las carreteras afectadas, y, en definitiva, cumpliendo las instrucciones que dictamina el CECOPI sobre el avance de los focos, teniendo constantemente en el mismo una persona de enlace.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  2. 2 Hallan en Tejares el coche del grave atropello de Gran Vía, con la luna destrozada y junto a montones de paja
  3. 3 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  4. 4 Un herido tras volcar un turismo en la carretera SA-212 a la altura de Guijuelo
  5. 5 Estos son los protagonistas de la corrida de toros de La Ancianita del 8 de septiembre
  6. 6 Falsa alarma por un incendio forestal en la localidad de Espadaña, en la comarca de Vitigudino
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 De los bailes de gala y las verbenas a las fiestas punkis y la «marcha» en Salamanca
  9. 9 Fracaso del plan del Gobierno para reducir y eliminar los coches contaminantes de Salamanca
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 24 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Guardia Civil detiene al presunto autor del incendio en Molinaseca

La Guardia Civil detiene al presunto autor del incendio en Molinaseca