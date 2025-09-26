Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un coche de la Guardia Civil de Salamanca. ARCHIVO

La Guardia Civil auxilia a una mujer y a su hijo tras declararse un incendio en su vivienda en Valverdón

El aviso se recibía en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 17:00 horas de la tarde de este viernes, 26 de septiembre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:08

Una mujer y su hijo han sido auxiliados en la tarde de este viernes por agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santa Marta de Tormes, tras declararse un incendio en su vivienda, ubicada en la localidad de Valverdón.

El aviso se recibía en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 17:00 horas de la tarde de este viernes, 26 de septiembre, por medio de una llamada en la que se alertaba de que unas llamas habían empezado a propagarse en el interior de la casa a consecuencia de la acumulación de hollín en la salida de humos de una caldera de pellet, lo cual generó una intensa humareda y obligó a una rápida intervención.

Una vez in situ, los efectivos de la Guardia Civil lograron poner a salvo a los ocupantes de la vivienda y garantizar su seguridad, mientras los Bomberos de la Diputación se encargaban de sofocar las llamas y de revisar la instalación afectada.

