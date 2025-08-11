Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un bombero del Ayuntamiento de Salamanca, durante una intervención ajena a esta información. ARCHIVO

Gran movilización de los Bomberos hasta la calle Concordia por un incendio en la trastienda de un bar

Las llamas comenzaron a propagarse a las 19:14 horas de la tarde de este lunes, 11 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:29

Un incendio declarado en la trastienda de un bar ha movilizado en la tarde de este lunes, 11 de agosto, a los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca hasta la calle Concordia.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 19:14 horas, por medio de una llamada en la que precisaba de la presencia de varios efectivos del parque de bomberos de Salamanca con motivo de unas llamas que habían empezado a propagarse en un garaje muy próximo a la trastienda de un bar ubicado en dicha calle. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a tres dotaciones compuestas por efectivos que, en el día de hoy, teniendo en cuenta todos los que se han desplegado hasta el polígono de Los Montalvos como consecuencia del aparatoso fuego declarado antes de las 17:00 horas, han tenido que acudir a trabajar de forma extraordinaria. Además, junto a ellos, también se desplazó como refuerzo un camión autobomba.

Afortunadamente, el fuego, que comenzó a propagarse de forma lenta por la parte de la trastienda del negocio hostelero, no ha causado heridos o intoxicados, aunque sí ha causado varios desperfectos en la zona de almacenaje de las bebidas del mismo, donde también pudo alcanzar a un depósito de gasoil de unos 1.000 litros que pudo agravar la situación. La humareda generada, que alarmaba a los propietarios del bar y al vecindario, podría haber llegado a los pisos ubicados justo encima del negocio.

El fuego se ha extinguido con éxito pasadas las 20:30 horas.

