La Fiscalía sienta a dos varones en el banquillo por vaciar la casa de unos amigos que les habían dado alojamiento en Salamanca

M. C. SALAMANCA Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:45

Dos viejos conocidos de la justicia vuelven hoy al banquillo del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acusados de aprovechar la hospitalidad de una pareja para desvalijar su vivienda. Según sostiene la Fiscalía, M.M.M. -con ocho condenas previas, la última por robo con violencia- y A.R.R. -con otras diez a sus espaldas- se instalaron como invitados en el domicilio de los perjudicados en la calle Juan de Juni y, apenas días después, se llevaron todo lo que pudieron cuando los dueños salieron de casa.

El Ministerio Público relata en su calificación provisional que ambos acusados llegaron a Salamanca el 23 de diciembre de 2020 para «establecerse» en la vivienda que la denunciante y su pareja tenían alquilada en la calle Juan de Juni. Lo hicieron en calidad de amigos del varón y con permiso expreso para quedarse allí. Sin embargo, aquella confianza duró poco.

Aprovechando que, el 5 de enero de 2021, víspera de Reyes, los anfitriones salieron a visitar a los padres de la denunciante, los dos acusados optaron por actuar de común acuerdo, según la calificación fiscal. Se apoderaron de dos juegos de llaves de la vivienda, un mando a distancia de vídeo y televisión, una batidora, un radiador eléctrico, un calefactor y varias herramientas. Todo ello, valorado en 565 euros, jamás ha sido recuperado.

El hurto ha sido calificado como delito con abuso de confianza por la Fiscalía que pide para cada uno de los acusados una pena de 15 meses de prisión y que indemnicen de forma conjunta a los perjudicados con los 565 euros en los que fueron tasados los objetos sustraídos de la vivienda.