La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años El acusado, pariente de las menores, habría aprovechado momentos cotidianos, como siestas o tardes de películas, para cometer los abusos. La acusación particular eleva la solicitud a 20 años, mientras que la defensa niega los hechos y cualquier responsabilidad penal de su cliente

M. C. SALAMANCA Viernes, 17 de octubre 2025, 06:45

La Fiscalía de Salamanca solicita una condena de 16 años de prisión para un hombre al que acusa de agredir sexualmente de forma continuada a dos hermanas menores de edad, dos niñas de 11 y 8 años. El acusado, pariente de las pequeñas, habría aprovechado su relación de confianza para someterlas a todo tipo de tocamientos en momentos cotidianos, como siestas o tardes de películas, según sostiene el Ministerio Público. La acusación particular eleva la petición a 20 años de cárcel, mientras que la defensa niega los hechos.

Según informan fuentes del caso, la Audiencia Provincial de Salamanca juzgará el caso en los próximos meses. La Fiscalía atribuye al acusado, de iniciales D.C.S., dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años y solicita para él 16 años de prisión -8 por cada uno de los delitos-, además de medidas de alejamiento de las niñas y libertad vigilada.

Relata en su escrito de calificación provisional que los hechos tuvieron lugar a lo largo del año 2023. El acusado, pariente de las niñas, habría aprovechado su relación de confianza y los momentos en que quedaba a su cargo para someterlas a tocamientos y abusos de todo tipo. Según el Ministerio Público, actuó «con ánimo libidinoso», eligiendo instantes de aparente normalidad -siestas, tardes de películas o ratos en los que las pequeñas se encontraban bajo su cuidado- para cometer los hechos.

Las actuaciones se habrían producido en dos localidades del alfoz de Salamanca, donde residían las familias implicadas. Las menores, según la Fiscalía, presentan secuelas psicológicas derivadas de lo ocurrido, incluyendo síntomas de ansiedad y alteraciones del sueño.

Además de la condena de prisión, el Ministerio Público solicita para el acusado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante la condena y cinco años más, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medo o procedimiento por el mismo tiempo. Le pide también una medida de libertad vigilada consistente en programas formativos de educación sexual durante cinco años. Respecto a la responsabilidad civil, le pide 16.000 euros por daños morales -8.000 para cada menor- a abonar a la madre de las menores y su representante legal. Además le pide el pago de las costas procesales.

La acusación particular eleva la petición de condena a 20 años de prisión -diez por cada delito- y 40.000 euros de indemnización por daños morales. Además de las costas.

Por su parte, la defensa mantiene la inocencia del acusado, que niega rotundamente los hechos y rechaza cualquier responsabilidad penal.