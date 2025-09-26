Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policía patrullando por la calle Varillas. ARCHIVO

La Fiscalía pide más de cuatro años de cárcel para dos hombres por trapichear con drogas de diseño en la zona de Varillas

La Policía les sorprendió en agosto de 2024 con MDMA y speed, dinero en metálico y teléfonos móviles. La audiencia preliminar se celebrará el próximo 8 de octubre

M. C.

SALAMANCA

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:00

La Fiscalía de Salamanca solicita penas de 4 años y 6 meses de prisión para dos varones acusados de trapichear con drogas de diseño tras ser sorprendidos en la céntrica calle Varillas durante la madrugada del 31 de agosto de 2024.

Los acusados, J.J.V.A. y J.L.P.L., ambos sin antecedentes penales, intentaron eludir un control policial en torno a la una de la madrugada. Según relata del fiscal en su escrito de calificaciones provisionales, uno de ellos arrojó al suelo una bolsa mientras el otro trataba de cambiar de dirección para esquivar a los agentes.

El cacheo reveló que portaban pequeñas cantidades de MDMA y anfetamina (speed), junto con dinero en efectivo y teléfonos móviles. En total, se incautaron una pastilla azul de MDMA de 0,25 gramos, tres gramos de speed repartidos en varias bolsas, además de dinero en metálico.

El Ministerio Público considera que ambos actuaban de mutuo acuerdo y que las sustancias estaban destinadas a la venta a terceros. Por ello reclama, además de las penas de prisión -cuatro años y seis meses de prisión para cada uno-, una multa de 305 euros -equivalente al triple del valor de la droga- y un mes de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como el abono de las costas procesales.

La vista preliminar ha sido fijada por la Audiencia Provincial de Salamanca para el 8 de octubre, a partir de las 13:00 horas. En ella las partes tratarán de alcanzar un acuerdo que evite el juicio, de lo contrario el caso irá a juicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  3. 3 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
  4. 4 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  5. 5 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  6. 6 «Ahora todo parece un desierto»
  7. 7 Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca
  8. 8 El 98% de los vehículos tiene permiso de acceso a la zona peatonal
  9. 9 Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital
  10. 10 Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Fiscalía pide más de cuatro años de cárcel para dos hombres por trapichear con drogas de diseño en la zona de Varillas

La Fiscalía pide más de cuatro años de cárcel para dos hombres por trapichear con drogas de diseño en la zona de Varillas