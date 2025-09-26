La Fiscalía pide más de cuatro años de cárcel para dos hombres por trapichear con drogas de diseño en la zona de Varillas La Policía les sorprendió en agosto de 2024 con MDMA y speed, dinero en metálico y teléfonos móviles. La audiencia preliminar se celebrará el próximo 8 de octubre

M. C. SALAMANCA Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Fiscalía de Salamanca solicita penas de 4 años y 6 meses de prisión para dos varones acusados de trapichear con drogas de diseño tras ser sorprendidos en la céntrica calle Varillas durante la madrugada del 31 de agosto de 2024.

Los acusados, J.J.V.A. y J.L.P.L., ambos sin antecedentes penales, intentaron eludir un control policial en torno a la una de la madrugada. Según relata del fiscal en su escrito de calificaciones provisionales, uno de ellos arrojó al suelo una bolsa mientras el otro trataba de cambiar de dirección para esquivar a los agentes.

El cacheo reveló que portaban pequeñas cantidades de MDMA y anfetamina (speed), junto con dinero en efectivo y teléfonos móviles. En total, se incautaron una pastilla azul de MDMA de 0,25 gramos, tres gramos de speed repartidos en varias bolsas, además de dinero en metálico.

El Ministerio Público considera que ambos actuaban de mutuo acuerdo y que las sustancias estaban destinadas a la venta a terceros. Por ello reclama, además de las penas de prisión -cuatro años y seis meses de prisión para cada uno-, una multa de 305 euros -equivalente al triple del valor de la droga- y un mes de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como el abono de las costas procesales.

La vista preliminar ha sido fijada por la Audiencia Provincial de Salamanca para el 8 de octubre, a partir de las 13:00 horas. En ella las partes tratarán de alcanzar un acuerdo que evite el juicio, de lo contrario el caso irá a juicio.