La Fiscalía se mantiene firme en una mañana con tres casos de maltrato pese a retractaciones y silencios En el primer caso, la víctima se retractó, pidió perdón, aunque una testigo relató una de las agresiones. En el segundo, el acusado no declaró y la víctima renunció a todas las acciones En el tercero, no hubo conformidad y el juicio se celebrará en noviembre

M. C. Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 11:11 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha sentado a tres presuntos maltratadores en el banquillo en una sola mañana. Pese a retractaciones y silencios, la Fiscalía se ha mantenido firme en sus acusaciones y en sus solicitudes de pena para los tres procesados.

El primero de los casos se dirige contra J.L.S.D., acusado de un delito de maltrato habitual y tres delitos leves de lesiones. El Ministerio Público solicita dos años de prisión por el delito de maltrato habitual y once meses por cada uno de los tres delitos leves, además de cinco años de alejamiento, tres años sin armas y una indemnización de 1.000 euros por lesiones y daño moral. Según su relato, entre 2020 y noviembre de 2024 el acusado protagonizó distintos episodios de violencia hacia su entonces pareja en el domicilio familiar, incluyendo bofetadas, tirones de pelo, empujones, golpes y el lanzamiento de una jarra a la cara que le causó lesiones en la zona nasal.

Ante la juez, J.L.S.D. negó de forma rotunda todos los hechos que se le atribuyen. La víctima, que había sostenido la acusación en fases anteriores, se retractó en sala asegurando que estaba confundida por la medicación e incluso pidió perdón al acusado. Sin embargo, una testigo relató en sala uno de los episodios de agresión, reforzando parte del relato inicial. Ante ello, la fiscal mantuvo su petición de condena y el caso ha quedado visto para sentencia.

El segundo afecta a M.R.H., para quien la Fiscalía solicita un año de prisión por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, tres años y medio de privación del derecho a portar armas y tres años de alejamiento. Según relata, entre el 2 y el 5 de enero de 2025 agredió a su pareja, con la que mantenía una relación de más de treinta años y con quien tiene un hijo menor, causándole policontusiones y hematoma.

En el Juzgado, el acusado se acogió a su derecho a no declarar y la víctima renunció a todas las acciones civiles y penales. Pese a ello, la fiscal mantuvo la acusación y la vista ha quedado vista para sentencia.

En el tercer caso, el boliviano A.R.B.A., está acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La Fiscalía solicita diez meses de prisión, dos años y medio de privación de armas y dos años de alejamiento. Según el escrito de acusación, sobre las 08:30 horas del 5 de enero de 2025, víspera de Reyes, arrastró a su pareja por los brazos para introducirla en el portal de su vivienda en Salamanca y, una vez dentro, la siguió arrastrando por el rellano hasta el ascensor. Aunque la mujer no sufrió lesiones y ya renunció en su momento al ejercicio de acciones civiles y penales, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delito. Al no alcanzarse conformidad entre las partes en la audiencia preliminar celebrada el jueves, el juicio ha sido señalado para el mes de noviembre.

