La Fiscalía lleva al banquillo a un grupo que movía hachís por la Vía de la Plata con un coche lanzadera Los cuatro acusados se enfrentan a penas que rondan los cuatro años de cárcel por los hechos ocurridos en Mozárbez

M. C. SALAMANCA Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

Tres hombres y una mujer se sentarán este miércoles en el banco de acusados del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acusados de integrar un grupo que movía hachís en grandes cantidades por la Vía de la Plata, un grupo que fue pillado en el verano del año 2019 con un cargamento de tres kilos de la sustancia lo que motivó los arrestos de todos ellos.

El juicio fue señalado en los meses de mayo y octubre del pasado año, pero tras su suspensión ha vuelto a ser señalado para la mañana de este miércoles.

Los cuatro acusados se enfrentan a penas de cuatro años y seis meses de prisión cada uno de ellos por delitos de tráfico de drogas.

Los hechos se remontan concretamente al 26 de junio de 2019, cuando fueron sorprendidos mientras viajaban por la autovía A-66, en el término de Mozárbez.

En un momento del dispositivo, mientras se estaba identificando a los tres ocupantes de un turismo, el perro de detección de drogas marcó el interior del vehículo, por lo que los agentes actuantes decidieron realizar un registro en profundidad.

Una vez allí se encontró un envoltorio de plástico con restos de una sustancia, supuestamente ketamina, así como pequeñas cantidades de hachís, además de 6.515 euros en metálico.

Fue en el transcurso de esta actuación cuando algunos conductores que pasaban por la zona alertaron a los agentes de que dos kilómetros atrás del punto de control se encontraba un vehículo estacionado, lo que hizo sospechar a los guardias civiles que el primer turismo registrado podía tratarse de un vehículo lanzadera -cuyos ocupantes tienen la misión de circular en primer lugar para comunicar al otro la existencia de controles- y que ese segundo estaría cargado de droga.

Efectivamente al acercarse una patrulla identificó a una persona que se encontraba fuera del vehículo, donde había una bolsa con unos tres kilos de hachís.

Ante todos estos indicios la Guardia Civil detuvo a los cuatro ocupantes de los dos vehículos como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas.

Se trata de tres hombres de iniciales F.J.N.S., D.V.P. y R.F.V., y una mujer, A.F.G.