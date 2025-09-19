El fiscal pide cárcel para el grupo que desvalijó un bar de la calle Recreo de Béjar y reventó la máquina de tabaco El golpe se produjo en agosto de 2024 y los daños superan los 4.800 euros. Las penas solicitadas ascienden a casi cuatro años de prisión

Tres hombres se sentarán este miércoles en el banquillo del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acusados de desvalijar un bar en Béjar y reventar la máquina expendedora de tabaco. La Fiscalía les atribuye un delito de robo con fuerza agravado y reclama para ellos penas que oscilan entre los dos y los tres años y ocho meses de prisión, en el caso de dos de ellos reincidentes, además de indemnizaciones por más de 4.800 euros.

Según el escrito de calificación provisional del fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 4:00 horas del 5 de agosto del pasado año 2024 en el bar Xanadú, situado en la calle Recreo de Béjar. Los procesados, actuando de común acuerdo, forzaron la reja de una ventana y treparon por la misma para colarse en el local, que estaba cerrado al público. Una vez dentro, reventaron la máquina de tabaco y extrajeron 427 euros en efectivo y un buen alijo de cajetillas de distintas marcas, además de llevarse el monedero del dispensador.

La máquina expendedora, propiedad de un tercero, sufrió desperfectos valorados en 4.416 euros, mientras que el bar presentó daños en la reja, cableado, mobiliario y un foco de luz, tasados en 401,43 euros.

La Fiscalía recuerda que dos de los acusados cuentan con antecedentes penales por delitos de robo con fuerza en las cosas en local abierto al público fuera de las horas de apertura y que en este caso concurren agravantes de reincidencia. Por ello, solicita: dos años de prisión para J.F.P., sin antecedentes; y tres años y ocho meses de prisión para los otros dos acusados reincidentes, J.R.M. y V.P.V., con una condena pendiente de cumplimiento. Además, de ser condenados, los tres deberán abonar las costas procesales y responder de forma solidaria de las indemnizaciones a los dueños del bar y de la máquina de tabaco.

