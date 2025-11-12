El fiscal pide año y medio de cárcel y alejamiento de tres comercios para un ladrón reincidente en Salamanca En uno de ellos, una céntrica joyería, robó una vez y entró un mes después, aunque el propietario lo reconoció y frustró el asalto. En otro, se ocultó en el baño para arrancar los sistemas antihurto de los efectos sustraídos al activarse las alarmas

M. C. SALAMANCA Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:38

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca verá este jueves por la mañana la causa seguida contra A.S.G., un joven de 23 años con antecedentes por robo con violencia y hurto, acusado de una sucesión de asaltos perpetrados en distintos establecimientos de la ciudad entre diciembre de 2022 y enero de 2023. En uno de ellos, una céntrica joyería, robó una vez y entró un mes después, aunque el propietario lo reconoció y frustró el asalto. En otro, se ocultó en el baño para arrancar los sistemas antihurto de los efectos sustraídos al activarse las alarmas.

La Fiscalía le acusa de un delito continuado de hurto, con la atenuante de toxicomanía, y solicita para él 18 meses de prisión, además de la prohibición de acercarse durante tres años a los tres comercios afectados, entre ellos un negocio de joyería y un gran establecimiento comercial del centro de Salamanca. También reclama las indemnizaciones correspondientes a las empresas perjudicadas.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, el acusado entró el 20 de diciembre de 2022 en un establecimiento de joyería situado en pleno centro de la ciudad, donde pidió ver una bandeja con varias pulseras de oro. Aprovechando un descuido del propietario, salió corriendo con siete piezas valoradas en 7.280 euros.

En los días posteriores, el procesado acudió a otro local de compraventa de oro, donde vendió seis de las pulseras y obtuvo 2.015 euros, antes de ser identificado por la Policía Nacional, que logró recuperar las joyas en perfecto estado.

Un mes después, el 19 de enero de 2023, volvió al mismo establecimiento en el que había robado las joyas e intentó repetir el golpe, aunque el propietario lo reconoció y frustró el intento. El acusado reaccionó con violencia, rompiendo un expositor valorado en 600 euros antes de huir del lugar.

Solo dos días más tarde, el 21 de enero, fue sorprendido cuando sustraía efectos por valor de 403 euros en otro establecimiento de la ciudad. Al activarse las alarmas del establecimiento, se escondió en el baño para arrancar los dispositivos antihurto, pero fue localizado por los vigilantes, que recuperaron todos los artículos.