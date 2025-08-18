Fallece un motorista tras colisionar contra un turismo en Burgos El suceso se ha producido minutos antes de las 10.30 horas

E.P. Burgos Lunes, 18 de agosto 2025, 16:42 Comenta Compartir

Un motorista de 25 años ha fallecido tras colisionar su vehículo y un turismo en la capital burgalesa, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y de la Policía Local, que ha expresado sus condolencias a los familiares, compañeros y amigos de la víctima.

El suceso se ha producido minutos antes de las 10.30 horas, cuando varias llamadas al 112 han alertado de un accidente entre un turismo y una moto en la carretera Poza 4, en Burgos y los alertantes explicaban que el motorista estaba herido grave, inconsciente y sangrando.

La sala de operaciones del 112 ha avisado a Policía Local de Burgos, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, cuyo personal ha confirmado en el lugar el fallecimiento del joven de 25 años.

Temas

Turismo

Sacyl

Burgos