Fallece un motorista tras colisionar contra un turismo en Burgos
El suceso se ha producido minutos antes de las 10.30 horas
E.P.
Burgos
Lunes, 18 de agosto 2025, 16:42
Un motorista de 25 años ha fallecido tras colisionar su vehículo y un turismo en la capital burgalesa, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y de la Policía Local, que ha expresado sus condolencias a los familiares, compañeros y amigos de la víctima.
El suceso se ha producido minutos antes de las 10.30 horas, cuando varias llamadas al 112 han alertado de un accidente entre un turismo y una moto en la carretera Poza 4, en Burgos y los alertantes explicaban que el motorista estaba herido grave, inconsciente y sangrando.
La sala de operaciones del 112 ha avisado a Policía Local de Burgos, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, cuyo personal ha confirmado en el lugar el fallecimiento del joven de 25 años.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.