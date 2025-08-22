Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Árboles afectados por el fuego tras el incendio en el municipio de El Payo. D. SÁNCHEZ

Extinguidos los incendios de El Payo y Navasfrías

Ambos fuegos se declararon el viernes, día 15, y el lunes, día 18, respectivamente, en el entorno de la sierra de Gata

Alejandro Sardón

Salamanca

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:15

Los incendios de El Payo y Navasfrías han sido declarados como extinguidos durante la mañana de este viernes. La bajada de las temperaturas y el ambiente húmedo por las noches ha permitido que ambos fuegos, controlados desde hace varios días, hayan sido completamente apagados.

Esto sucede justamente cuando se cumple una semana del fatídico 15 de agosto en el que se inició el incendio de El Payo alrededor de las 13:00 horas —prácticamente al mismo tiempo en el que se reactivó el fuego de Cipérez, el cual se convirtió en el de mayor superficie quemada en la provincia desde que hay registros—.

La proximidad de las llamas a las viviendas hizo que se declarara el nivel 2 en el índice de peligrosidad y obligó a 1.500 personas a ser desalojadas. Finalmente, el área calcinada fue de unas 3.500 hectáreas.

En el caso de Navasfrías, el fuego se inició a primera hora del lunes a pocos kilómetros de la zona arrasada en la localidad vecina de El Payo. El incendio no pasó en ningún momento del nivel 0 y, afortunadamente, las labores de extinción han sido más rápidas y sencillas.

